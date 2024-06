Entre os dias 6 e 9 de junho, a Associação Regional de Vela da Madeira organizou o Campeonato de Portugal de Juvenis e Infantis 2024 que contou com o apoio da Federação Portuguesa de Vela, do Governo Regional da Madeira, do Turismo da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal, da Direção Regional da Juventude, dos Portos da Madeira e do Grupo Sousa, entre outros.

120 jovens velejadores da classe Optimist estiveram em competição, provenientes de 22 clubes oriundos de todo o país. O tempo esteve de feição à exceção de sábado, 8 de junho, em que devido à falta de vento, não possível realizar a prova de Team Racing.

“Estou absolutamente siderado com forma como isto correu, foi um sucesso a vários níveis”, comentou Sérgio Jesus, presidente da Associação Regional de Vela da Madeira. “As várias dimensões do evento foram conseguidas, no campeonato das seis regatas previstas fizeram cinco regatas, do ponto de vista do Festival Náutico também atingimos os objetivos, através das regatas de iniciação e de experiências de vela com madeirenses e turistas, aqui em São Lázaro. Também a questão da convivência, e isto é particularmente importante, ver os atletas e treinadores em franco convívio, os pais a conhecerem-se e todos a partilharem as suas experiências e histórias”.

Para Mário Quina, presidente da Federação Portuguesa de Vela, se mostrou satisfeito com os resultados. “A Madeira era o sítio certo para organizar este Campeonato, pois reúne todas as condições para garantir uma prova muito bem organizada, tanto no mar como em terra”, afirmou, deixando a porta aberta à realização de eventos futuros, nomeadamente de cariz internacional.