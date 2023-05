Pimenta, que conquistou a sua quarta medalha na competição, terminou com a marca de 21.23,72 minutos, a 24,38 segundos do vencedor, o dinamarquês Mads Brandt Pedersen, que conseguiu o ouro.

O norueguês Jon Amund Vold fechou o pódio, conquistando o bronze, com a marca de 21.31,67 minutos.

Fernando Pimenta fecha a Taça do Mundo de Poznan com quatro medalhas, pois junta a prata na prova de K1 5.000, que encerrou a competição, ao ouro na prova de K2 500 metros misto, que conseguiu juntamente com Teresa Portela, e às duas pratas alcançadas em K1 500 e K1 1.000 metros.