O espanhol Fernando Alonso, o suíço Sebastien Buemi e o japonês Kazuki Nakajima, ao volante de um Toyota, foram no domingo desclassificados, depois de terem vencido as Seis Horas de Silverstone, prova do Mundial de automobilismo de resistência.

Depois dos triunfos nas Seis Horas de Spa-Francorchamps e nas 24 Horas de Le Mans, equipa da Toyota tinha voltado a impor-se na terceira prova do campeonato, mas acabou desclassificada, por irregularidades no carro. Também o Toyota que tinha ficado em segundo lugar, conduzido pelo inglês Mike Conway, pelo japonês Kamui Kobayashi e pelo argentino José María López, foi desclassificado. Assim, a Rebellion Racing, do norte-americano Gustavo Menezes, do suíço Thomas Beche e do francês Thomas Laurent, acbou por vencer.