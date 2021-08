O ‘timoneiro’ bracarense vincou que o conjunto ‘leonino’ é campeão nacional e é “claramente favorito” para o embate agendado para as 20:30, no Estádio Municipal de Braga, mas disse acreditar na capacidade de trabalho do plantel e na “comunhão com a massa associativa” para somar pontos.

“Temos de ser humildes, trabalhadores e de respeitar um adversário que está forte. Temos de ser unidos dentro do campo, em comunhão com os nossos adeptos, e de tentar ganhar pontos no jogo de amanhã [sábado], obviamente com o desejo de ficar com os três pontos. Só com o apoio da nossa massa associativa e uma união muito forte dentro de campo poderemos vencer o Sporting”, realçou, na antevisão.

Para o técnico, de 55 anos, os ‘arsenalistas’ têm de estar “ao melhor nível” para apresentarem um “jogo de qualidade” e baterem-se de “igual para igual” com um Sporting que, sob o comando técnico de Rúben Amorim, venceu nas quatro ocasiões em que encontrou a formação minhota — três na época passada e ainda a Supertaça, no começo da época 2021/22 (2-1).

Após ter frisado que o Sporting de Braga “matou um borrego” com o triunfo na Madeira, sobre o Marítimo (2-0), na ronda inaugural do campeonato, Carlos Carvalhal reconheceu que a formação nortenha vive uma situação parecida nos confrontos recentes com os ‘verdes e brancos’, mas rejeitou que a “pressão” em redor da equipa seja “diferente da normal”.

O treinador prometeu ainda um ‘onze’ “determinado e humilde”, apesar das “muitas dúvidas” que subsistem quanto aos jogadores disponíveis para sábado, entre os quais o lateral esquerdo Sequeira.

Questionado sobre a eventual saída do médio Fransérgio para os franceses do Bordéus, veiculada pela imprensa nacional, o ‘timoneiro’ dos minhotos confirmou “conversações” a propósito da transferência, apesar do jogador brasileiro, de 30 anos, lhe ter dito que está “disponível a 200%” enquanto vestir a camisola ‘arsenalista’.

“Há conversações, é uma realidade. Não está nada fechado. É jogador do Sporting Clube de Braga. Enquanto cá estivesse, disse que ia estar disposto a jogar a 200%. Tenho de agradecer esta postura do Fransérgio. Neste processo, o normal era que o jogador se resguardasse, para não se lesionar. Mostrou ser um grande campeão. Está convocado”, explicou.

A propósito da situação, Carvalhal disse que o mercado de transferências deveria ter fechado “24 ou 48 horas antes do primeiro jogo oficial”.

O Sporting de Braga, quarto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com três pontos, recebe o Sporting, líder, com os mesmos pontos, agendado para as 20:30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.