Para esta época, o Casa Pia, ainda a aguardar pelas obras no Estádio Pina Manique, vai ter os jogos caseiros a alguns quilómetros de distância, mais concretamente Rio Maior, palco já hoje da receção ao Sporting (20:15).

Com o regresso na última época, 83 anos depois, ao escalão principal, o Casa Pia teve dois jogos diante dos ‘leões’, na primeira volta derrotado em Alvalade por 3-1 e na segunda por 4-3, então no também emprestado Estádio Nacional.

As duas equipas chegam a esta segunda ronda com o conforto de estreias vitoriosas em 2023/24: os casapianos com uma goleada no terreno do promovido Farense (3-0) e o Sporting com um ‘susto’, mas salvo nos descontos, em casa diante do Vizela (3-2).

Na segunda jornada, o campeão Benfica, que perdeu na estreia, recebe no sábado o Estrela da Amadora (20:30), já depois de o Sporting de Braga visitar o Desportivo de Chaves (18:00), enquanto o FC Porto entra em campo no domingo, em casa, frente ao Farense (18:00).

Programa da segunda jornada:

– Sexta-feira, 18 ago:

Casa Pia — Sporting, 20:15.

– Sábado, 19 ago:

Vitória de Guimarães – Gil Vicente, 15:30.

Desportivo de Chaves – Sporting de Braga, 18:00.

Benfica – Estrela da Amadora, 20:30.

Portimonense — Boavista, 20:30.

– Domingo, 20 ago:

Estoril Praia – Rio Ave, 15:30.

FC Porto — Farense, 18:00.

Vizela — Arouca, 20:30.

– Segunda-feira, 21 ago:

Famalicão — Moreirense, 20:15.