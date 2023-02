O Casa Pia, que na última ronda foi batido pelo líder Benfica (3-0) e a meio da semana eliminado da Taça de Portugal pelo Nacional, da II Liga, soma 30 pontos no sexto lugar da tabela, a três do Vitória de Guimarães, que já venceu nesta jornada e está em quinto, em zona europeia.

Já o Boavista, que perdeu a meio da semana o jogo em atraso da 14.ª ronda frente ao Estoril Praia (2-1), também pretende regressar aos triunfos, numa altura em que segue a meio da tabela, com 25 pontos.

O jogo que vai encerrar a jornada está agendado para as 21:15, no Estádio do Bessa, e vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.

Antes, pelas 19:00, o Rio Ave, que não vence no campeonato há seis jornadas consecutivas e vem de duas derrotas, vai receber o Estoril Praia, equipa que interrompeu um ciclo negativo com o triunfo sobre os ‘axadrezados’.

Na primeira volta registou-se um empate 2-2, com as duas equipas a chegarem agora à 20.ª jornada separadas por apenas um ponto, com o Rio Ave a somar 21, enquanto o Estoril tem 22.

No jogo ‘grande’ da jornada, no domingo, o FC Porto venceu em casa do Sporting, por 2-1, colocando-se a cinco pontos do líder Benfica.