O Casa Pia subiu hoje provisoriamente ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Portimonense, por 2-1, com um golo de Antoine nos descontos do jogo da 14.ª jornada.

Em Portimão, Neto, de livre, aos 31 minutos, adiantou os visitantes, e Luquinha empatou para os algarvios, de grande penalidade, quatro minutos depois, com Antoine, aos 90+4, a garantir a vitória para os lisboetas, que passaram a somar 26 pontos, mais um do que o Sporting, que tem menos um jogo. O Portimonense, que apenas venceu um dos últimos sete encontros do campeonato, mantém-se na sétima posição, com 19 pontos.