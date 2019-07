Terminou hoje a Cascais 52 Super Series Sailing Week, terceira etapa do circuito internacional de monocascos (classe TP 52), que cumpre este ano a nona edição. A prova, organizada pelo Clube Naval de Cascais, contou com sete equipas (num total de oito que fazem parte do circuito) e nove regatas cumpridas.

A tripulação do Quantum Racing (Estados Unidos da América), atuais campeões do circuito, venceram em Cascais, etapa na qual contaram com o velejador olímpico Francisco Andrade como consultor local. A equipa tinha partido para o último dia de regatas com uma vantagem de cinco pontos sobre o Azzura (Itália-Argentina).

Para além de Francisco Andrade, a arte e o engenho de velejadores portugueses foram procurados por outras duas equipas. Gustavo Lima, com os britânicos do Alegre, e Afonso Domingos, com os russos do Bronenosec Gazprom, assumiram o papel de consultores locais na Cascais 52 Super Series Sailing Week.

Após a etapa de Cascais, o Azzura assumiu o comando da classificação geral no circuito, seguido do Quantum Racing. Estas duas equipas, que têm um histórico de boas prestações no Atlântico, dividem, entre si, a larga maioria dos troféus do circuito — quatro para o norte-americanos do Quantum Racing e três para o Azzura.