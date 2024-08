Nuno Santos pode incorrer numa pena de prisão, entre um a dois anos, pelo crime de ofensa à integridade física (por negligência ou grave), se a adepta que ficou ferida no jogo da Supertaça, no passado sábado, apresentar queixa contra o jogador do Sporting. Por ser um crime semipúblico, refere o Correio da Manhã (CM), carece de queixa-crime por parte da vítima.

Decorria a partida entre os dragões e a equipa de Alvalade, no Estádio Municipal de Aveiro, quando, por uma ação inadvertida do atleta leonino, o vidro, que limitava o camarote onde estavam os jogadores não convocados do Sporting, estilhaçou e atingiu a jovem de 22 anos. Prontamente socorrida pelo dispositivo médico presente no estádio e pela equipa médica do Sporting, a adepta sportinguista foi estabilizada e transportada para o hospital de Aveiro para observação.

Segundo o CM, a jovem sofreu um corte profundo na cabeça e foi suturada com “um número elevado de pontos”. Ao que tudo indica, sofreu um traumatismo intracraniano com uma pequena hemorragia, tendo de ficar internada.

Um dia depois do sucedido chegou a ter alta, mas sentindo-se indisposta, teve de voltar à unidade hospitalar aveirense. Apenas depois da realização de um TAC, e obtendo resultados positivos, é que a jovem poderá regressar a casa.

Preocupado e arrependido, Nuno Santos tem estado em contacto com a adepta e com a sua família, acompanhando a evolução do estado clínico.