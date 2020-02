"A Polícia de Segurança Polícia, em apoio ao Ministério Público de Guimarães já conseguiu identificar diversas pessoas suspeitas de proferir insultos racistas ao jogador do Futebol Clube do Porto", confirmou fonte da PSP ao SAPO24.

A fonte em causa não avança com um número de adeptos identificados, dizendo que a contagem ainda não está finalizada, e indica que estes dados serão também veiculados à Autoridade para Prevenção e o Combate à Violência no Desporto para que esta possa analisar a possível aplicação de sanções desportivas, isto depois de passar os dados ao MP no âmbito do no âmbito do processo crime a ser investigado.

Esta informação surge depois da PSP ter emitido um comunicado ontem, dizendo estar a analisar imagens de videovigilância para identificar os suspeitos de ataques racistas feitos ao maliano Moussa Marega, jogador do Futebol Clube do Porto.

O Ministério Público instaurou um inquérito, sob investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Guimarães, quanto aos insultos racistas dirigidos ao jogador Moussa Marega, assim como a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), que instaurou um processo contraordenacional na sequência do incidente.

“Temos uma ‘task force’ a fazer isso [analisar as imagens de videovigilância] a tempo inteiro para que rapidamente consigamos identificar o aparente elevado número de pessoas que participaram nesses cânticos racistas”, disse à agência Lusa o diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Magina da Silva, à margem da tomada de posse do número dois da Polícia e do comandante da Unidade Especial de Polícia (UEP).

Segundo o diretor nacional da PSP, em causa podem estar eventualmente dois tipos de infrações, designadamente uma que é um crime previsto e punido pelo Código Penal e outra que é uma contraordenação no âmbito desportivo da lei do combate à violência no desporto.

Magina da Silva frisou que vão ter de “responder nestas duas sedes quando forem identificados”.

O diretor nacional da PSP disse também que a divulgação de mensagens racistas dentro de um campo de futebol é inédita com “esta dimensão e estes efeitos”, mas “infelizmente já aconteceu pontualmente noutras circunstâncias”.