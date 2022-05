Depois de abrirmos a contenda a falar sobre o facto dos Warriors estarem a caminho da sexta final em oito anos, neste segundo episódio da semana o João Dinis e o Lucas Niven abordam:

As finais de conferência da NBA que estão tão emocionantes como um jogo... de críquete;

As All-NBA Teams que foram finalmente anunciadas;

As novas equipas da NBA que podem estar a chegar.

