Pela primeira vez em vantagem na série, a equipa de Boston pode assegurar a qualificação já na sexta-feira, quando receber os Heat, que procurarão arrastar a decisão para um decisivo sétimo encontro, a realizar no domingo, em Miami.

Liderados por Jaylen Brown, melhor marcador da partida, com 25 pontos, e Jayson Tatum, que ficou à porta do ‘triplo duplo’, com 22 pontos, 12 ressaltos e nove assistências, os Celtics até chegaram ao intervalo a perder por 42-37, mas deram a volta com autoridade na segunda parte.

Com Bam Adebayo em bom plano, ao concretizar 18 pontos (melhor marcador dos Heat) e capturar 10 ressaltos, a formação anfitriã impôs-se nos dois primeiros parciais, por 19-17 e 23-20, mas os visitantes ganharam uma vantagem decisiva no terceiro (32-16), antes de voltarem a superiorizar-se no quarto (24-22).

Enquanto os Heat têm apenas três títulos da NBA, o último dos quais em 2013, os Celtics são recordistas, a par dos Los Angeles Lakers, ambos com 17 troféus conquistados, apesar de ter vencido pela última vez em 2008, podendo isolar-se no topo da galeria dos campeões.

A equipa de Boston está pela primeira vez em vantagem na eliminatória: perdeu o embate inaugural por 107-118, mas reagiu de imediato e venceu o segundo por categórico 127-102, ambos em Miami, antes de se estrear em casa com uma derrota por 103-109, à qual respondeu com novo triunfo, por 102-82.

O vencedor do confronto entre Celtics e Heat vai defrontar na final da NBA o vencedor da Conferência Oeste, que parece bem encaminhada para os Golden State Warriors, que estão em vantagem por 3-1 sobre os Dallas Mavericks e a apenas um triunfo desse objectivo.