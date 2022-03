“Reuni com o vice-presidente do Benfica, Jaime Antunes, que tem a área do património na direção do Benfica e que me garantiu que o Benfica não vai sair do Seixal por muitos e bons anos”, afirmou o presidente da autarquia, em declarações à agência Lusa.

Em janeiro, o presidente do Benfica, Rui Costa, disse numa entrevista ao canal do clube que havia a possibilidade de o Benfica sair do Seixal, distrito de Setúbal, para se concentrar numa nova casa que albergue todas as valências do clube.

O presidente ‘encarnado’ anunciou na altura que estava em estudo o nascimento da Cidade Benfica, um espaço “para albergar o Benfica inteiro menos o Estádio”.

Face a estas declarações, o presidente da autarquia do Seixal pediu uma audiência com a direção do Benfica para esclarecimento da situação, que teve lugar no início de março.

Nesse encontro com o vice-presidente do Benfica, adiantou Joaquim Santos em declarações à agência Lusa, foi também feito o ponto da situação de outros projetos, nomeadamente do colégio internacional.

A construção de um colégio internacional no Seixal, com a capacidade para 800 alunos, é um dos projetos do clube anunciado em 2017.

“Está a ser trabalhado entre as duas entidades e necessita de aprovação da CCDR-LVT [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo], que aguarda há algum tempo”, disse, adiantando que a reunião com Jaime Antunes foi “muito positiva, esclarecedora e motivadora para continuar o caminho de parceria que tem vindo a ser delineado ao longo de anos com a perspetiva de poder servir o desporto nacional e o concelho do Seixal”.

Segundo o presidente da Câmara Municipal do Seixal, o Benfica, nomeadamente o seu centro de estágio, foi uma mais-valia para o concelho do ponto de vista da notoriedade e do que representa para o clube e para o país.

“O Benfica é uma marca internacional, o centro de estágio atingiu também esse estatuto por ser considerado o melhor do mundo e apraz-nos muito que tenha esta infraestrutura aqui, que rentabilize desportivamente, socialmente, e que continue a apostar no município”, acrescentou.

O centro de estágio do Benfica está instalado no Seixal desde 2006.