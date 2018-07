O antigo futebolista Chiquinho Conde, ex-UD Songo (Moçambique), foi hoje apresentado pelo Vitória de Setúbal como treinador da equipa de sub-23 para as próximas duas épocas desportivas (mais uma de opção).

O antigo avançado de Vitória de Setúbal, Belenenses, Sporting de Braga, Sporting, entre outros, confessou-se satisfeito pela oportunidade de regressar ao futebol português e a um clube onde foi "muito feliz" nos anos 90 do século passado.

"É um privilégio voltar a esta casa. Este foi um sonho que sempre alimentei e que hoje se tornou realidade", disse durante a sua apresentação oficial na sala de imprensa do Estádio do Bonfim.

Chiquinho Conde, de 52 anos, revelou os objetivos traçados para a nova etapa que abraçou em Setúbal.

"Pediram-me para potenciar jogadores e aqui estou eu para dar o meu contributo. Estou muito motivado. Esperem de mim a maior humildade, trabalho, empenho e compromisso para levar este projeto a bom porto", referiu.

Ao lado do treinador dos sub-23 esteve o presidente Vítor Hugo Valente, que explicou as razões da aposta.

"Este homem é uma referência do Vitória e será o reforço dessa figura que todos os vitorianos amam. É por demais conhecida a história do Chiquinho neste clube e o contributo que deu ao Vitória", disse em alusão às épocas em que vestiu a camisola do clube (1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99 e 1999/2000.