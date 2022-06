“O Chris não se está a sentir bem já há dois dias. Aconselhada pela equipa médica, a equipa decidiu que é melhor que descanse de modo a que se recupere o mais rápido possível”, anunciou a Israel Start-Premier Tech.

Froome, que venceu quatro vezes a Volta a França, duas a Volta a Espanha e uma Volta a Itália, afirmou que estava dececionado por abandonar a prova.

“Estava impaciente para competir nas duas últimas etapas do Dauphiné, mas não me sinto 100 %. É dececionante deixar a corrida antes do final, mas estou a fazer bons progressos e não me quero atrasar neste momento importante da temporada”, explicou o ciclista.

O britânico, que venceu o Critério Dauphiné por três vezes, tem procurado recuperar a competitividade nos últimos anos, depois de uma grave queda em 2019. A presença de Froome na Volta a França deste ano ainda não está confirmada.

Froome estava já a mais de 11 minutos do belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), que lidera a prova.