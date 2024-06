No NRG Stadium, em Houston, no Texas, o atual jogador dos brasileiros do São Paulo, de 32 anos, fez as assistências para os golos de Daniel Muñoz, aos 32 minutos, e Jefferson Lerma, aos 42, com dois passes ‘milimétricos’ de pé esquerdo.

Os paraguaios ainda ripostaram, com um tento de Julio Enciso, aos 69 minutos, mas, até final, os ‘cafeteros’ não passaram por qualquer aperto, num jogo em que foram sempre melhores e poderiam inclusivamente ter conseguido um triunfo mais folgado.

Com este resultado, a Colômbia fica, provisoriamente, isolada na liderança do agrupamento, à espera do embate entre o Brasil e a Costa Rica, que se defrontam em Inglewood, na Califórnia.

A formação colombiana, comandada pelo argentino Néstor Lorenzo, começou melhor e criou as primeiras oportunidades, num ‘tiro’ de Richard Ríos, jogador do Palmeiras, aos cinco minutos, e num cabeceamento de Daniel Muñoz, aos sete.

Os paraguaios tiveram a sua primeira aparição perigosa à baliza contrária aos 17 minutos, num livre de Enciso que Camilo Vargas defendeu para a frente, com recarga ao lado de Fabián Balbuena.

Com o jogo equilibrado, a Colômbia acabou por se adiantar no marcador aos 32 minutos, com James a trabalhar na esquerda, levantar na cabeça e colocar a bola ao segundo poste, onde apareceu Muñoz, isolado, a cabecear de cima para baixo.

Uma dezena de minutos depois, os ‘cafeteros’ aumentaram a vantagem, num livre lateral: James marcou na direita, com o seu pé esquerdo, e, ao primeiro poste, Jefferson Lerma saltou mais alto e desviou para fora do alcance de Rodrigo Morínigo.

Na segunda parte, o também ex-portista Luiz Díaz podia ter apontado o terceiro da Colômbia, aos 59 minutos, mas atirou por cima e, aos 69, foi o Paraguai a reduzir, por Enciso, a desviar de pé direito, ao segundo poste, um cruzamento da esquerda de Ramón Sosa, que tinha sido lançado aos 59.

Os paraguaios nunca conseguiram, porém, aproximar-se do empate na parte final do encontro, novamente comandada pela Colômbia, que podia ter marcado o terceiro por James, aos 75 e 77 minutos, e por Luis Díaz, aos 76.