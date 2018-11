Os clubes da Liga de basquetebol, reunidos na quarta-feira em Fátima, deram “luz verde” à integração do Sporting no principal campeonato da modalidade na época 2019/20, numa prova alargada a 14 formações.

“Reconhecendo a importância estratégica da presença do emblema lisboeta na competição, foi bem recebida a integração do Sporting na Liga Placard e imediatamente apresentadas propostas de alteração do modelo competitivo alargado a 14 clubes, que voltarão a ser debatidas em breve”, anunciou a federação.

De acordo com o comunicado da Federação Portuguesa de Basquetebol, estiveram presentes na reunião nove clubes (Esgueira, FC Porto, Galitos do Barreiro, Illibum, Ovarense, Lusitânia, Benfica, Oliveirense e Vitória de Guimarães) e quatro associações (Aveiro, Braga, Lisboa e Setúbal).

A FPB esclarece, porém, que “todos os emblemas do escalão máximo do basquetebol fizeram chegar à federação a sua posição sobre o tema”.

Na campanha para a presidência do Sporting, Frederico Varandas, que acabou por sair vitorioso, tinha anunciado a integração do Sporting na Liga de basquetebol em 2019/20.

Os ‘leões’ foram oito vezes campeões nacionais de basquetebol, a última em 1981/82.