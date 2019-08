Com a vitória de hoje, e pelos ingleses, o catalão passou a contar sete títulos, os mesmos que contabilizou em três épocas ao serviço do Bayern Munique, de 2013/14 a 2015/16.

Guardiola herdou uma equipa campeã europeia (2012/13) e aproveitou esse facto para ganhar o Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia, aos quais juntou o pleno de três edições da ‘Bundesliga’ e duas vitórias na Taça da Alemanha.

Antes, ao serviço do FC Barcelona, o ex-médio dos catalães arrebatou aqueles que ainda são os principais títulos da sua carreira, a Liga dos Campeões de 2008/09 e 2010/11, num total de 14 conquistas, em quatro épocas (2008/09 a 2011/12).

A formação espanhola, ao ritmo do ‘tiki taka’ de Xavi e Iniesta e com um imparável Lionel Messi, ganhou ainda três campeonatos, duas Taças do Rei e três supertaças, internamente, e ainda dois Mundiais de Clubes e duas Supertaças Europeias.