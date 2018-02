Os três pontos da Assembleia Geral Extraordinária foram aprovados por (quase) unanimidade. Uma moção de confiança que resultou numa aclamação da liderança. Bruno de Carvalho deixa de falar em grupinhos dentro do Sporting e testa a militância leonina com três pedidos: não comprem jornais desportivos, não vejam programas de TV e pede aos comentadores que abandonem os programas onde participam.

Os três pontos da Assembleia Geral (AG) do Sporting Clube de Portugal mais não foram que uma moção de confiança que Bruno de Carvalho e os restantes órgãos sociais do clube depositaram nas mãos dos associados. Se o que estava em causa, e em discussão, eram alterações de estatutos e a introdução de um regulamento disciplinar, tudo se resumia a um ponto que estava omnipresente nos outros dois: continuidade dos órgãos sociais.

Numa resposta à sempre falada falta de militância de que o presidente leonino se queixa, 6000 associados (números históricos numa AG), desdobraram-se ao longo do dia entre o pavilhão João Rocha e o Multiusos de Alvalade. Ora entravam, ora saiam, conforme a lotação dos espaços assim o permitia, fazendo tentativas de entrada, num e noutro. Até por volta das 18h00, seis horas depois de aberto o período de credenciação, hora em que a entrada para a votação encerrou.

Depois de abertos os trabalhos às 14h33, das palavras de formalidade de Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral e do discurso de abertura do presidente dos leões, 33 sócios usaram da palavra. Dois episódios de “apupos”, o primeiro do sócio que votou “Não” a tudo e, em especial, a Pedro Marques, membro da banda Supporting, cuja intervenção originou um “sururu” com um grupo restrito de sócios a retirarem-lhe o microfone e que levou mesmo à intervenção do próprio presidente Bruno de Carvalho, que lhe devolveu a “voz”. Fora do pavilhão João Rocha, Carlos Severino sentiu o bafo da ira de alguns associados que o contestaram.

Na espécie de referendo, o “Sim” foi largamente esmagador. Uma aclamação quase por unanimidade, bem expressa nos 89,55% de votos favoráveis à continuidade dos órgãos sociais. As alterações aos estatutos tiveram o aval de 87,3% e as mudanças ao regulamento disciplinar receberam a aprovação de 87,8%, percentagens muito acima da maioria de três quartos exigida pelos estatutos.

“Não comprem jornais desportivos, nem vejam televisão”

Numa AG que entra para a história, mas sem grande narrativa paralela, os associados estavam impedidos de filmar ou fotografar o que se passava dentro de portas. E à saída poucos falaram, talvez já com conhecimento sobre o novo regulamento disciplinar. “What happens in Alvadade, stays in Alvadade”, parece ser um novo slogan de uma liderança que pôs as fichas todas na AG e sai claramente reforçada com o plebiscito.

Se Bruno de Carvalho no discurso de abertura da AG identificou e falou sobre “sportingados”, comentadores e jornalistas desportivos, terminou pondo a pedra no assunto em relação aos primeiros e lançando uma nova frente de batalha que envolve os segundos.

“Que fique claro, a partir de hoje não há grupos, nem grupinhos, há órgãos sociais que têm a honra de vos servir”, acrescentou, dizendo que uma maioria silenciosa passou a “maioria ruidosa”, disse.

Fazendo promessas de ir “menos ao Facebook”, lançou três reptos a todos os associados que têm um denominador comum – um ataque à comunicação social. Pediu para que não comprem mais jornais desportivos, que não vejam qualquer canal de televisão, que não seja a Sporting TV, e que os comentadores afetos ao clube abandonem de imediato os programas que integram.

A ovação foi grande, os trabalhos terminaram com palavras de Bruno de Carvalho que recuperam as palavras inscritas no emblema leonino: “com a vossa confiança, teremos esforço, dedicação, devoção, compromisso, atitude e a glória que vocês merecem”.

Ao som da música “O Mundo sabe que...” os sócios iam saindo do Pavilhão João Rocha, ora mostrando capas do jornal do “Sporting”, ora gritando o nome do clube, ora deixando alguns recados aos jornalistas presentes.

Um pequeno grupo elevou a contestação um patamar acima, passou ao insulto, às tentativas de agressão e ao rebentamento de um petardo, atos que mereceram a rápida intervenção da polícia presente, que criou um cordão de segurança e serenou os ânimos. Até mesmo de um senhor de idade, alto, de bigode, cachecol verde e branco ao peito, de jornal do clube na mão, que repetia insistentemente: “vão-se embora, isto aqui é nosso, isto não é o Benfica”, uma frase que foi dizendo ao longo do dia à porta do pavilhão.

Instantes depois, confrontado pelos jornalistas, Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral foi lapidar: “Se aconteceu isso, e não tive oportunidade de ver, é uma situação desagradável, mas são momentos de nervosismo à flor da pele, não é essa a imagem que queremos passar”, rematou.