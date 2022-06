O avançado Hee-Chan Hwang, que é orientado pelo treinador português Bruno Lage no Wolverhampton, inaugurou o marcador logo aos 12 minutos, mas a seleção anfitriã só marcou o segundo golo em período de compensação, aos 90+1, por intermédio da ‘estrela’ Heung-Min Son.

O Chile, que falhou a qualificação para a fase final do Mundial2022, ao terminar em sétimo lugar na zona sul-americana de apuramento, atuou com menos um jogador desde os 52 minutos, devido à expulsão do defesa Alex Ibacache, por acumulação de cartões amarelos.

A seleção liderada pelo treinador português regressou aos triunfos quatro dias depois de ter sido goleada por outra equipa sul-americana, o Brasil, por 5-1, em Seul, numa partida em que o avançado Neymar marcou dois golos.

A Coreia do Sul é o terceiro e último adversário de Portugal no Grupo H do Campeonato do Mundo, que se disputa no Qatar, em 02 de dezembro, depois dos encontros com Gana, em 24 de novembro, e Uruguai, em 28.