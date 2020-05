Os 'encarnados' dizem que foi detetado um caso positivo nos testes feitos na sexta-feira a todo o plantel, equipa técnica e staff do futebol profissional.

"Trata-se do jogador David Tavares, que foi de imediato sujeito a uma contra-análise, efetuada na manhã de hoje, domingo, que confirmou o resultado inicial. O atleta encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS [Direção-Geral da Saúde] e contando com o total apoio do clube", lê-se.

Apesar deste caso positivo, "a equipa de futebol irá igualmente manter o plano de retoma que estava desenhado, com sessões de treino realizadas por grupos reduzidos e com trabalho individualizado".

"Informa-se ainda que, de acordo com indicações do departamento médico, em estreita colaboração com a direção médica da Unilabs Portugal, todos os jogadores, equipa técnica, staff e prestadores de serviços que tenham contacto direto com o futebol profissional serão sujeitos a novos testes já nos próximos dias", informam as 'águias'.