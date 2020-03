“De acordo com as indicações do Governo e das autoridades sanitárias, não será possível facultar aos meios de comunicação o acesso aos estádios. Esta medida entra em vigor hoje e durará, no mínimo, nas próximas duas jornadas das competições”, lê-se no comunicado.

Esta medida afeta televisões, rádios, fotógrafos e membros da imprensa escrita e digital.

“Não serão realizadas conferências de imprensa, nem zonas mistas. Caso exista alguma alteração nesta situação, os órgãos de comunicação social serão prontamente avisados”, explicaram os clubes.

As autoridades espanholas recomendaram a todas as federações desportivas a realização à porta fechada dos eventos desportivos, entre os quais os jogos da Liga espanhola de futebol.