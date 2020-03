O Sporting é o atual detentor da Liga dos Campeões de futsal, mas esta temporada falhou o acesso à fase final, assim como o Benfica. A prova vai ser disputada pelos espanhóis do Barcelona e do El Pozo ('carrasco' do Benfica) e pelos russos do Tyumen (que eliminou do Sporting) e do KPRF.

A UEFA anunciou igualmente o adiamento, em data a anunciar, do Europeu de sub-17 de futebol feminino, que estava marcado para maio, na Suécia.

A seleção portuguesa, terceira classificada da última edição, qualificou-se para a ronda de elite e irá discutir o apuramento com Espanha, Turquia e Eslovénia, em solo luso.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que no dia anterior, e deu conta da segunda morte no país em consequência da pandemia.