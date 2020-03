A Friends Fundrace by AFC13 & TM18 conta "com alguns dos mais sonantes nomes do automobilismo nacional e internacional", revela a organização, a cargo dos dois pilotos.

Esta iniciativa conta ainda com a participação de nomes como o dos portugueses Filipe Albuquerque e João Barbosa, o antigo piloto de Fórmula 1 colombiano Juan Pablo Montoya, o piloto belga de F1 Stoffel Vandoorne, os brasileiros Felipe Nasr e Nelson Piquet Jr., o francês Andy Priaulx, o argentino Jose Maria Lopez, entre outros.

"No que diz respeito ao que de facto interessa, o apoio ao combate à COVID-19, feito através da doação de qualquer valor, que tem como destino o movimento SOS.COVID.19.PORTUGAL, para a compra de material de apoio aos doentes, profissionais de saúde e lares de terceira idade", explica a organização, em comunicado.

O evento começa com treinos livres, entre as 18:30 e as 19:00, seguindo-se a qualificação de duas voltas para a primeira corrida (prevista para as 19:15), com a duração de 15 minutos.

A segunda qualificação será às 19:30 e a segunda corrida arranca às 19:45, com a duração de 25 minutos e uma paragem obrigatória nas boxes.