“Sinto que o respeito mútuo está novamente a desempenhar um papel mais importante. Todos nós temos que proteger a saúde e a vida das pessoas e é claro que isso também se aplica ao futebol. Portanto, é completamente correto e não havia alternativa a adiar o Euro”, disse.

A UEFA confirmou que o Euro2020 foi adiado para 2021, com a seleção portuguesa a defender o título entre 11 de junho e 11 de julho do próximo ano e no qual defrontará a Alemanha na fase final.

O técnico campeão do mundo em 2014 pelos germânicos, no Brasil, assumiu que os “desenvolvimentos” dos últimos tempos o deixaram “muito apreensivo” e elogiou as atitudes “compreensivas e benevolentes” das pessoas nesta “situação difícil”.