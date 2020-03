Depois de seis pessoas terem tido diagnóstico positivo no quarto piso do hotel onde estão as equipas, todas as pessoas nesse piso ficarão confinadas àquele espaço, onde estão as duas formações francesas e a equipa russa.

Todos estarão “em quarentena até 14 de março, o mais tardar”, e continuarão a ser testados para garantir boa saúde, enquanto os infetados “foram levados para o hospital”.

A UCI explica ainda que vai continuar em contactos com as autoridades daquele país para garantir “as melhores condições possíveis” e material de treino, e agradeceu “a paciência nesta situação difícil e a contribuição na luta contra a proliferação do coronavírus” aos elementos das equipas retidos.

Na segunda-feira, vários ciclistas retidos no hotel queixaram-se do sentimento de “frustração” e da incapacidade de treinar e competir, bem como da falta de informação disponível.