Segundo fonte do emblema minhoto, a maioria dos testes de antigénio positivos pertence a jogadores, daí ter pedido o adiamento do encontro com os ‘dragões’, ainda sem qualquer resposta conhecida.

Os 12 elementos com casos confirmados de infeção esperam ainda os resultados dos testes PCR para apurarem a extensão do surto que afeta o plantel treinado por Álvaro Pacheco, acrescentou fonte do Vizela à Lusa.

O jogo entre Vizela e FC Porto, para os quartos de final da Taça de Portugal, está marcado para as 20:45 de quarta-feira, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.