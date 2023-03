O mistério está desfeito. Cristiano Ronaldo entra nas contas de Roberto Martínez para o futuro da seleção nacional. Muitas dúvidas tinham sido colocadas em cima da mesa, sobretudo após tudo o que aconteceu no Campeonato do Mundo no Qatar, no final do ano passado, mas o selecionador espanhol não descartou o capitão da turma das quinas.

A primeira indicação de que CR7 ainda contava para Roberto Martínez foi dada pelo espanhol quando viajou até à Arábia Saudita, num dos seus primeiros atos como selecionador, em janeiro. E esta sexta-feira, o antigo treinador da Bélgica destacou a importância de Cristiano Ronaldo, mesmo apesar da sua idade, 38 anos, e de ter rumado a um campeonato menos competitivo, o da Arábia Saudita, onde joga atualmente com a camisola do Al Nassr.

"O Cristiano Ronaldo é um jogador muito comprometido, essa é a minha posição. Um jogador como ele pode trazer experiência, é muito importante para a equipa. Não olho para a ideia ou outros aspetos. O Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa", disse o selecionado, salientando também que este "estágio vai permitir que todos possam demonstrar as suas qualidade, que estão para ajudar a equipa, e para Cristiano será o mesmo".

Do lote de 26, o destaque vai também para a presença do central Diogo Leite, que representa o Union Berlin, da Bundesliga, que poderá fazer a sua estreia, tal como Gonçalo Inácio, do Sporting. Roberto Martínez destacou as chamadas com a possibilidade de jogar com vários sistemas.

"É importante ter a oportunidade de jogar com dois ou três centrais. Precisamos de ser flexíveis. O Inácio joga com muita personalidade, tem perfil pela esquerda. O Diogo Leite é uma surpresa, joga na Bundesliga, com um papel importante. São dois jogadores que podem trazer algo muito diferente à seleção", referiu o treinador espanhol.

A primeira pergunta ao treinador, nesta conferência de imprensa, foi a possibilidade de chamar Rafa, jogador do Benfica, que há uns meses revelou ser sua intenção não mais representar a turma das quinas. Martínez confirmou que tentou falar com o futebolista, mas que este não quis voltar atrás na sua decisão.

"O Rafa Silva é um jogador fantástico. Tentei falar com ele, mas o Rafa acredita que o seu tempo na seleção está fechado. Temos de respeitar essa opinião de um jogador com muita experiência", salientou.

O grupo de jogadores que Roberto Martínez escolheu joga assim dia 23 de março, na próxima quinta-feira, diante do Liechtenstein, em Alvalade, e depois, a 26 de março, no Luxemburgo. No Grupo de Portugal estão ainda as seleções da Islândia, Eslováquia e Bósnia-Herzegovina.

Eis os 26 convocados:

Guarda-redes:

Diogo Costa

José Sá

Rui Patrício

Defesas:

António Silva

Danilo

Diogo Leite

Inácio

João Cancelo

Diogo Dalot

Pepe

Nuno Mendes

Rúben Guerreiro

Rúben Dias

Médios:

Bruno Fernandes

João Palhinha

João Mário

Matheus Nunes

Otávio

Rúben Neves

Vitinha

Bernardo Silva

Avançados:

Cristiano Ronaldo

Diogo Jota

Gonçalo Ramos

João Félix

Rafael Leão