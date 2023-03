Como dissemos, a expectativa é grande, sobretudo, pela forma como decorreu o último Campeonato do Mundo, no Qatar, em novembro e dezembro do ano passado. Cristiano Ronaldo foi o grande destaque na turma das quinas, não apenas pelo que fez dentro das quatro linhas, mas por toda a polémica que o rodeou no torneio. Primeiro pela forma como saiu do Manchester United, semanas antes do início da competição, e depois por ter terminado a prova como suplente de Gonçalo Ramos, avançado do Benfica.

A sua relação com Fernando Santos acabou, aparentemente, mal, depois de longos anos de proximidade (quem não se lembra do longo abraço do capitão ao ex-selecionador na final do Europeu de 2016?). A questão agora é: terá CR7 uma nova importância com Roberto Martínez? Fomos tentar percebê-lo.

E fomos percebê-lo junto de quem esteve habituado a este tipo de situações, tanto em clubes, como também na seleção nacional. Jorge Andrade, um dos melhores defesas centrais da história do futebol português, conhece os meandros da turma das quinas e passou por exemplos como o de CR7 ao longo da sua carreira. Para o agora comentador, contudo, Roberto Martínez pretende continuar a contar com o goleador de 38 anos, que desde que chegou ao Al-Nassr, na Arábia Saudita, marcou oito golos em sete partidas.

"Se o primeiro passo que deu como selecionador foi ter ido à Arábia para falar com Cristiano Ronaldo, isso diz muita coisa. O quê? Que conta, obviamente, com o capitão. Se a primeira medida que toma, enquanto selecionador, foi ter ido conversar com o capitão, é um sinal claro que ainda é uma opção válida para o treinador. Não podemos adivinhar, mas é quase garantido que Cristiano Ronaldo fará parte desta primeira lista de Roberto Martínez", começou por revelar Jorge Andrade.

O facto de ter sido apenas segunda opção para Fernando Santos nos dois últimos jogos no Campeonato do Mundo, diante da Suíça (vitória por 6-1) e Marrocos (derrota por 0-1), não invalida que no futuro não possa voltar a ter a mesma importância que teve na equipa nacional nas últimas duas décadas.

A relação entre Fernando Santos e Cristiano Ronaldo terá ficado prejudicada no último Campeonato do Mundo, no Qatar

"O Cristiano vai ter uma oportunidade, como os outros. Terá de demonstrar, como os outros. Mas o selecionador ter ido à Arábia, como disse, é sinal que CR7 ainda é visto como importante para a equipa. Agora vão importar os treinos, a forma como o selecionador quer jogar, etc. A conversa que tiveram serviu para o selecionador ver o que Cristiano Ronaldo espera para o futuro e o Cristiano também, certamente, ficou a saber dos planos do novo selecionador. Tudo vai depender do que Roberto Martínez quer, que tipo de futebol pretende", salientou o antigo internacional português, abordando depois esta questão do sistema do treinador espanhol.

"Ele tem falado que quer uma seleção preparada para tudo, para qualquer sistema. Seja com dois ou três centrais, um futebol mais direto ou mais pensado, mas sempre ofensivo. O enquadramento de Cristiano Ronaldo, ou de um outro jogador, poderá estar dependente do que o selecionador entender para cada partida. O Cristiano está habituado a ser sempre primeira opção, por onde passou, na seleção também sempre o foi, com exceção a alguns jogos no Mundial. Agora está a jogar e marcar golos, na Arábia, está mais confiante e isso pode ser determinante para as escolhas do selecionador", afirmou o ex-defesa.

E qual a importância que Cristiano Ronaldo continuará a ter no grupo depois dos acontecimentos no Campeonato do Mundo, no Qatar? Jorge Andrade responde.

"Cristiano Ronaldo sempre foi muito importante para o grupo e assim continuará a ser, caso seja convocado. São muitos anos como líder deste grupo, é respeitado por todos. O que aconteceu foi apenas uma opção desportiva, a liderança é outra coisa", referiu o ex-central do FC Porto, Corunha, Juventus, entre outros.

Com Ronaldo e mais quem?

O passado recente de Roberto Martínez remete-nos para uma seleção que encantou o mundo na última década, a da Bélgica. Um futebol ofensivo apoiado num sistema de três centrais, dois laterais a fazerem todo o corredor, dois no centro do terreno e três jogadores mais adiantados, o típico 3x4x3. Um sistema bem distinto do de Fernando Santos ao comando da equipa das quinas.

O espanhol Roberto Martínez foi confirmado como selecionador de Portugal no início de janeiro e fará a sua primeira convocatória no dia 17 de março CARLOS COSTA / AFP

Nas entrevistas que já deu, o treinador espanhol, que tem como referência no futebol Johan Cruijff, não divulgou o sistema que está a pensar para Portugal, mas tendo por base o tal passado recente, algumas alterações poderão ser feitas. E, então, quem Roberto Martínez poderá chamar para fazer face a uma possível mudança tática?

"Tudo vai depender do sistema que Portugal vai utilizar. Martinez diz que a seleção tem de estar preparada para jogar em qualquer sistema, seja com dois ou três centrais, mais ofensiva ou menos", disse Jorge Andrade, que, ainda assim, vê dois jogadores com fortes possibilidades de entrarem nas escolhas do espanhol.

"Vejo Gonçalo Inácio e Nuno Tavares como hipóteses para a próxima convocatória. Estão a jogar nos respetivos clubes, no Sporting e Marselha, a ser importantes, têm conhecimento de um sistema de três centrais, no caso do Gonçalo mesmo como central e o Nuno como lateral no mesmo desenho tático. É um sistema que tem vindo a desenvolver-se e muitos clubes e treinador já o adotaram, o de jogar com três centrais, e esses dois futebolistas, que ainda não foram chamados, estarão bem preparados para o mesmo", finalizou o ex-futebolista.