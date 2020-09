O capitão da seleção nacional tem um problema num dedo do pé direito e vai estar ausente na primeira jornada da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, no Porto, em que Portugal começa a defender o título conquistado em 2019.

Na sexta-feira, o selecionador português de futebol, Fernando Santos, já tinha afirmado ter “dúvidas” que Cristiano Ronaldo, com uma “infeção no pé”, estivesse "em condições” para defrontar este sábado a Croácia.

Curiosamente, do outro lado, duas das maiores estrelas da seleção vice-campeã mundial também são baixas confirmadas pelo selecionador Zlatko Dalic.

"Não temos dois dos nossos melhores jogadores [Modric e Rakitic], e vamos sentir a falta deles, mas daremos oportunidade a outros, que são o futuro da Croácia", garantiu o técnico, na antevisão ao desafio, que se realiza no estádio do Dragão, no Porto.

O encontro Portugal-Croácia tem início agendado para as 19:45 e terá arbitragem do italiano Davide Massa.