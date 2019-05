Já com a revalidação do título assegurada, fora da Taça e sem compromissos europeus, a 'Juve' limita-se a cumprir calendário, sem grande fulgor, como foi patente no jogo de hoje disputado no Allianz Stadium.

O sérvio Lukic adiantou o Torino, aos 14 minutos, e o empate só apareceu já a seis minutos do fim: centro perfeito de Spinazzola e 'CR7' a saltar bem alto e a desviar a bola com a cabeça, fora do alcance do guarda-redes.

O internacional luso apontou o seu 21.º golo no campeonato, ocupando o segundo lugar na lista dos melhores marcadores, apenas atrás de Quagliarella, da Sampdoria.

Além de Cristiano Ronaldo, a Juventus contou com outro português no 'onze', João Cancelo, que também cumpriu os 90 minutos.

No campeonato, a Juventus tem 89 pontos, mais 19 do que o Nápoles, imediato perseguidor. O Torino sobe a sexto, com 57 pontos, a um da Roma, dois da Atalanta e cinco do Inter.