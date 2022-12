Em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet, a Federação Polaca de Futebol (PZPN) informou que Michniewicz “vai cessar funções como treinador da seleção polaca” em 31 de dezembro, cerca de um ano depois de ter assumido os destinos da equipa, em substituição do português Paulo Sousa, que na altura rumou ao Flamengo.

“Na semana passada, Czeslaw Michniewicz manteve reuniões com a direção da PZPN, nas quais foi analisada a participação da Polónia no Campeonato do Mundo, no Qatar, e alguns aspetos organizacionais da equipa na fase final da competição. Após uma minuciosa análise, a PZPN optou por não prolongar o contrato de Czeslaw Michniewicz, que termina no final do ano”, refere a nota.

Poucos meses depois de substituir Paulo Sousa, Michniewicz, de 52 anos, conduziu a Polónia à qualificação para o Mundial2022, liderando os polacos no ‘play-off’ de acesso à fase final, em que bateram a Suécia, além de ter ajudado a formação capitaneada por Robert Lewandowski a manter-se na Liga das Nações A.

No Campeonato do Mundo, a Polónia ficou em segundo lugar no Grupo C, atrás da líder — e futura campeã — Argentina, mas acabaria por ser eliminada logo nos oitavos de final pela finalista França (1-3).