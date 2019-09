Quando o speaker do estádio do Parque dos Princípes, casa do Paris Saint-Germain anunciou o nome de Neymar como um dos jogadores que iam entrar em campo no onze inicial, os adeptos do emblema parisiense fizeram-se ouvir com um gigante coro de assobios perante o nome do internacional brasileiro.

Os adeptos estavam ressentidos e não era para menos. Neymar foi protagonista da maior novela do mercado de transferências deste verão, uma trama que envolveu o craque e alguns dos maiores emblemas mundiais, entre eles o FC Barcelona, antiga equipa do avançado da canarinha, e que não teve o desfecho que o jogador que protagonizou a transferência mais cara da história do futebol queria.

O 10 do PSG ficou em Paris, depois de nenhuma das negociações ter chegado a bom porto. Os adeptos não gostaram da novela e durante todo o encontro, cada vez que o avançado tocava na bola, assobiavam-no.

O jogo propriamente dito também não ajudava a uma melhoria das relações entre ambas as partes, com o nulo a persistir durante 90 minutos. Foi só no tempo extre que Neymar, com um pontapé de bicicleta, deu a vitória ao Paris Saint-Germain e levantou o estádio, com os adeptos, numa explosão de alegria, a ovacionar o brasileiro.