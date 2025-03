Os efeitos da Depressão Martinho deixaram marcas em Peniche, zona do país, onde os ventos sopraram acima dos 100 km/h durante a madrugada.

A tempestade atingiu a praia de Supertubos, palco da 3.ª etapa do circuito mundial de surf, onde está montada uma vasta estrutura de apoio ao MEO Rip Curl Pro Portugal, prova portuguesa do CT.

“Os contentores, que pesam toneladas, andaram para trás uns 30 centímetros e, claro danificou ligeiramente a estrutura”, informou, Francisco Spínola, diretor-geral para a Europa, Médio Oriente e África da Liga Mundial de Surf (WSL) ao referir-se à “pequena aldeia” de contentores reservados a atletas, juízes, restaurantes, zona de media e posto médico construída no areal da Praia do Medão (nome original).

“Estamos a alterar, remendar e a operacionalizar tudo para estarmos prontos para o fim de semana” ressalvou ao SAPO24. “A empresa responsável tem sido inexcedível”, elogiou.

Condições épicas no domingo

Com o período de espera a terminar no dia 25, “estamos a fazer um esforço adicional para ter tudo pronto para domingo, dia em que prevemos que se realizem as finais. Estamos à espera de condições épicas, com swell nordeste e ventos offshore (terra-mar)”, apontou o diretor-geral da WSL.

A etapa de Supertubos, única paragem europeia do Championship Tour, circuito de elite da WSL, já tinha sido suspensa ontem (4.ª feira) até sexta-feira, mas os responsáveis da Liga Mundial de Surf dão quase como certo mais um dia de pausa (três, no total) e viram a bússola para o último dia da semana.

“Tivemos provavelmente a parte mais forte desta tempestade em termos de vento durante a noite, com muita destruição na área de Peniche”, assinalou, em comunicado, Renato Hickel, comissário da Liga Mundial de Surf.

“Amanhã (sexta-feira) à tarde vamos fazer a chamada (call) para sábado. Queremos esperar até à atualização da previsão de amanhã, porque os ventos estão a mudar a cada 12 horas. Por vezes, mostra ventos offshore, noutras, indica ventosonshore (mar-terra)”, explicou.

Contudo, depois da tempestade, a bonança está à espreita no horizonte e o responsável da WSL deixa boas novas. “Domingo mantém-se como um dia realmente bom para terminar o evento, com boa ondulação, de boa direção, e com ventos offshore todo o dia", antecipou.

18 baterias e oito horas para fechar

O cenário é confirmado por Miguel Fortes, consultor da WSL e da etapa de Supertubos. “São esperadas ondas de 1,5 a 2 metros, vento offshore, que é o que faz os tubos”, esclareceu.

“À medida que vamos avançando (na semana), a previsão fica mais fiável”, frisou o ex-surfista português, diretor de provas (Capítulo Perfeito) e analista (surf adviser) para as condições de mar nas provas da Liga Mundial de Surf realizadas em Portugal.

À data de hoje, e depois de quatro dias de prova na água, restam disputar as meias-finais do quadro feminino e a ronda 16 masculina.

“Se não houver condições no sábado, conseguimos fechar tudo no domingo, com overlapping heat (duas baterias d 4 surfistas em simultâneo na água)”, antecipou. “Estão previstas as melhores condições para esse dia”, reforçou o especialista português.

“Precisamos de cerca de sete horas a oito horas para o campeonato terminar”, sinalizou, cabendo neste período os oitavos de final do quadro masculino e as meias-finais e finais, masculinas e femininas.

A sobrecarga poderá obrigar os dois finalistas masculinos a entrarem na água quatro vezes. “São profissionais e se tiver que ser feito...”, salvaguardou, Miguel Fortes.

“Era bom que tivesse esse dia clássico, que era bom para todos. Vamos ver o que é que o mar nos dá e o que é que a natureza nos oferece”, finalizou o consultor da WSL.

Meias-finais femininas:

HEAT 1: Caroline Marks (EUA) vs. Molly Picklum (AUS)

HEAT 2: Erin Brooks (CAN) vs. Gabriela Bryan (HAV)

Oitavos-de-finais masculinos:

HEAT 1: Jack Robinson (AUS) vs. Liam O'Brien (AUS)

HEAT 2: Yago Dora (BRA) vs. Imaikalani deVault (HAW)

HEAT 3: Ethan Ewing (AUS) vs. Cole Houshmand (USA)

HEAT 4: Filipe Toledo (BRA) vs. Jordy Smith (AS)

HEAT 5: Italo Ferreira (BRA) vs. Joel Vaughan (AUS)

HEAT 6: Rio Waida (IND) vs. Kanoa Igarashi (JP)

HEAT 7: Marco Mignot (FRA) vs. Seth Moniz (HAV)

HEAT 8: Leonardo Fioravanti (ITA) vs. Barron Mamiya (HAW)