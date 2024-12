O chinês Ding Liren, detentor do título, e o indiano Gukesh Dommaraju, candidato, voltaram hoje a empatar no Campeonato do Mundo de xadrez, a decorrer em Singapura, prolongando a igualdade a quatro dias de terminar a final.

O resultado da final passou a ser empate a cinco pontos, com oito empates e uma vitória para cada lado, até ao momento. Ding venceu o primeiro jogo, em 25 de novembro, e Gukesh reequilibrou o marcador na terceira partida, com todos os restantes a terem o ponto repartido. O chinês, de 32 anos, a jogar de brancas, ganhou vantagem no início da partida mas o tabuleiro evoluiu rapidamente para situação de empate, para se concluir tudo após 36 lances. Aos 18 anos, Dommaraju é o mais jovem xadrezista da história a jogar o Campeonato do Mundo, procurando superar o russo Garry Kasparov, que foi campeão aos 22 anos. Em Singapura, caso se verifique empate no final das 14 partidas, haverá lugar a desempates, na próxima sexta-feira.