A jogar pela 15.º vez no All Egland Club, onde o torneio Grand Slam londrino decorre até 14 de julho, Novak Djokovic estreou-se com uma vitória frente ao alemão Philipp Kohlschreiber em três ‘sets’, por p6-3, 7-5 e 6-3, em pouco mais de duas horas.

Apesar de um segundo parcial equilibrado, o sérvio e líder do ranking mundial não teve problemas para afastar o germânico (57.º ATP), que tinha vencido o encontro entre ambos em Indian Wells, mantendo intactas as aspirações de defender um título conquistado em quatro ocasiões (2011, 2014, 2015 e 2018).

“É uma enorme honra, provavelmente a maior na nossa modalidade, jogar aqui como campeão em título. Tenho sido privilegiado o suficiente para viver essa experiência em Wimbledon várias vezes na minha carreira”, disse Djokovic, que ‘estreou’ na sua equipa técnica Goran Ivanisevic, campeão de Wimbledon em 2001, numa final arbitrada pelo português Jorge Dias.

Além de lembrar, contudo, ser “humano” e sentir-se “nervoso”, Novak Djokovic admitiu não ter começado a defesa do título como havia imaginado, ao sofrer um ‘break’ no primeiro jogo.

“Mas penso que respondi com a intensidade certa e a devolver muito bem. A partir desse momento joguei um bom encontro, de bom nível e a servir bem. No geral, estou satisfeito”, reconheceu o sérvio que procura conquistar o quinto título e colocar-se ao lado de Bjorn Borg na quarta posição da lista dos jogadores com mais vitórias em Wimbledon.

Ao contrário de Djokovic, o alemão Alexander Zverev, número cinco mundial, foi surpreendido pelo checo Jiri Vesely (124.º ATP).

Depois de há um ano ter perdido na terceira ronda, o jovem germânico, de 22 anos, despediu-se hoje do All England Club, ao perder em quatro ‘sets’, por 4-6, 6-3, 6-2 e 7-5.