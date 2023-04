No Vonovia Ruhrstadion, os locais adiantaram-se no marcador, logo à passagem do minuto cinco, graças à finalização do francês Anthony Losilla, com a resposta a surgir logo de seguida, aos sete, por Karim Adeyemi, uma igualdade que persistiu até ao apito final.

Com este empate, a equipa do internacional português Raphaël Guerreiro, hoje titular, passa a contabilizar 61 pontos na liderança, contra os 59 do Bayern de Munique, que no domingo recebe o lanterna-vermelha da prova, o Hertha de Berlim.

Já o Bochum, sem vencer há cinco partidas, é a primeira equipa acima da linha de ‘água’, no 15.º posto, com 28 pontos.