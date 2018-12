Com o formato competitivo e a lista de acessos definida, fica por definir ao longo de 2019 o nome, o coeficiente de pontos em relação à UEFA, o sistema de distribuição de receitas e a estratégia comercial, acrescenta o comunicado.

The UEFA Executive Committee today approved the competition format and the access list for the new competition. An increased minimum financial guarantee for all clubs in the UEFA Europa League and the new competition has also been included. The detailed revenue distribution and solidarity systems and other details, such as the competition name/brand, coefficient system, and commercial strategy will be finalised during 2019.

De acordo com o documento, a reforma implica também diminuir de 48 para 32 o número de equipas participantes na Liga Europa, sendo que não haverão alterações à Liga dos Campeões.

Esta iniciativa surge numa fase em que os rumores quanto a uma "Superliga Europeia" se avolumam, destinada apenas aos clubes mais bem sucedidos da Europa. Contudo, esta "Liga Europa II" parece apontar no sentido inverso, de alargar as competições europeias a clubes e a associações futebolísticas de menor poder.

Para Aleksander Čeferin, presidente da organização, a nova competição "faz com que as competições de clubes da UEFA sejam mais inclusivas do que nunca". Ressalvando que esta iniciativa surgiu do diálogo com vários clubes através da Associação de Clubes Europeia, Čeferin promete que "vão haver mais jogos para mais clubes, com mais associações representadas nas fases de grupos".