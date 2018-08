Depois da eliminação nos oitavos-de-final do Mundial russo aos pés do Uruguai, Fernando Santos deu hoje a conhecer a lista de convocados para as partidas contra a Croácia e a Itália a contar para a Liga das Nações, competição da UEFA que veio "substituir" os jogos amigáveis entre seleções europeias.

Fernando Santos deu hoje a conhecer a lista de convocados esta sexta-feira, 31 de agosto, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os convocados são os seguintes:

Guarda-redes: Beto, Cláudio Ramos, Rui Patrício

Defesas: Cédric Soares, João Cancelo, Luís Neto, Pedro Mendes, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui, Raphael Guerreiro

Médios: Bruno Fernandes, Gedson, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves, Sérgio Oliveira, William Carvalho

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gelson Martins, Rony Lopes, André Silva, Gonçalo Guedes

Cláudio Ramos (guarda-redes do Tondela), Gedson (médio do SL Benfica) e Sérgio Oliveira (médio do FC Porto) assinam a sua estreia em convocatórias para a Seleção Nacional.

Depois de ter participado no Mundial de 2018 na Rússia, no qual ‘caiu’ nos oitavos de final, a seleção lusa volta à ação, primeiro frente à Croácia, vice-campeã mundial, e depois com a Itália, na estreia da nova prova da UEFA, a Liga das Nações.

Na primeira convocatória de Portugal após o afastamento nos ‘oitavos’ do Mundial frente ao Uruguai, foi noticiado que Cristiano Ronaldo, que recentemente trocou o Real Madrid pela Juventus, solicitou a dispensa para estes dois primeiros jogos, pedido que foi atendido pelo selecionador e pela Federação.

A seleção portuguesa, campeã europeia em título, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, em 06 de setembro, às 19:45, no Estádio do Algarve, num jogo particular, e, quatro dias depois, a equipa das ‘quinas’ defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19:45, a Itália, em jogo da primeira jornada do grupo 3 da Liga das Nações.