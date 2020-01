Realizada em ambientes inóspitos, a prova não é conhecida pelo conforto nem pela facilidade com que é feita. Desde que teve início em 1978, são já 26 o número de mortes contabilizadas em variadas situações durante a prova.

O número engrossou-se durante a edição desde ano com o falecimento do piloto português Paulo Gonçalves, na sequência de uma queda, durante a sétima etapa entre Riade e Wadi Ad-Dawasir, na Arábia Saudita, e de Edwin Straver, que morreu hoje depois de um acidente.

As vítimas do Dakar iniciaram-se logo no ano seguinte à estreia da competição. Recordemos as 37 vítimas mortais.

- 1979: Um jovem ‘motard’, Patrice Dodin, morre em Agadés, no Níger, quando se encontrava fora de corrida.

- 1982: O piloto holandês de motos Bert Ooesterhuis morre na sequência de uma queda.

- 1983: O ‘motard’ francês Jean-Noel Pineau é colhido mortalmente por um carro, a 100 quilómetros do final de uma etapa que terminava em Ougadougou.

- 1986: O piloto japonês Yasuo Kaneko morre na sequência de um acidente com a sua moto, quando se encontrava a efectuar o percurso entre Paris e Sete, em França.

A queda de um helicóptero provoca a morte dos seus cinco ocupantes, entre os quais o organizador e fundador do rali, Thierry Sabine, o cantor Daniel Balavoine, a jornalista Nathalie Odent, o piloto François-Xavier Bagnoud e Jean-Paul Le Fur, técnico da Rádio Televisão do Luxemburgo.

O italiano Giampaolo Marinoni morre 48 horas depois de terminar um percurso. Durante o mesmo, uma queda provocou graves lesões no fígado do piloto, tendo este, no entanto, prosseguido em prova sem se dar conta da gravidade dos ferimentos.