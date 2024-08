"Espero que a tua mãe morra em breve", "devias considerar o suicídio" e "és uma merda" são algumas das mensagens que García, vencedora de 11 torneios da WTA, relatou ter recebido após derrotas recentes.

"São centenas delas", disse a ex-número quatro do mundo, que foi surpreendentemente eliminada na primeira ronda do Grand Slam de Nova Iorque pela mexicana Renata Zarazúa.

"Realmente preocupa-me quando penso nos jogadores mais jovens, que têm de passar por isso", disse Caroline Garcia, de 30 anos, sobre um fenómeno que impacta o ténis e outros desportos.

"Isso afeta-nos, somos humanos. Às vezes, quando recebemos essas mensagens, já estamos emocionalmente destruídos depois de uma derrota difícil. Muita gente já falou sobre esse problema, mas nada foi feito", lamentou.

A tenista criticou o facto das plataformas de redes sociais não controlarem estas mensagens apesar dos avanços na inteligência artificial e também que as organizações e torneios desportivos continuem a fazer parcerias com empresas de apostas, o que pode encorajar mais pessoas a cair no vício.

"Não me interpretem mal, não estou a dizer que deveriam ser banidas, porque as pessoas são livres para fazer o que quiserem com o seu dinheiro. Mas talvez não devêssemos promovê-las", disse a vencedora do WTA Finals de 2022, cuja denúncia recebeu apoio imediato de outras companheiras.

"Obrigado por esta voz", agradeceu a número um do mundo, Iga Swiatek, no X.

Dirigentes de vários desportos, incluindo o ténis, lançaram algumas iniciativas para proteger os jogadores de mensagens abusivas. A ATP (associação masculina de ténis) anunciou em julho um novo serviço para ajudar os seus jogadores a filtrar comentários tóxicos e abusivos.

O tenista argentino Francisco Comesaña, que ainda não utilizou esta aplicação, garantiu que recebe insultos e críticas tanto após uma derrota quanto após uma vitória.

"Quer ganhes ou percas, eles vão sempre insultar-te. Procuro ficar algum tempo sem usar o telefone porque se não vais querer lutar com toda a gente", explicou após a espetacular vitória desta quarta-feira contra o francês Ugo Humbert.

"Estão sempre a dizer-te: 'deixaste-te perder, vendeste o jogo'. Como vou vender o jogo? Desde pequeno que sonho em estar aqui e dou a minha vida para estar num court de ténis", protestou ele. "Eles não sabem se acordei mal naquele dia, se estou lesionado ou a recuperar de alguma coisa. Dão a opinião sem saber".