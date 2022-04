O maiato, número 131 do mundo, encheu as bancadas do ‘court’ principal, num dia soalheiro, para assistir ao desafio com Frances Tiafoe, 29.º classificado na hierarquia ATP, com quem travou um equilibrado duelo, antes de ceder em três ‘sets’, por 7-6 (7-4), 4-6, 6-0, em uma hora e 57 minutos.

Borges, de 25 anos, entrou bem em campo e jogou de igual para igual com o adversário, anulando três pontos de ‘break’ e dispondo de outros tantos que não conseguiu converter. Um tira-teimas que só ficou resolvido no ‘tie-break’, com Tiafoe a não desperdiçar a primeira oportunidade de concretizar o ‘set point’.

No segundo parcial, o número dois português não se deixou intimidar e, mantendo o seu jogo intenso e resistência mental, quebrou o adversário norte-americano, de 24 anos, no quinto jogo para passar para a frente e forçar o terceiro e derradeiro ‘set’.

Apesar do forte apoio do público, Nuno Borges entrou aparentemente ‘apático’, mais errático e, ao sofrer três quebras de serviço, não foi capaz de reagir, entregando assim a qualificação para os quartos de final a Frances Tiafoe, que vai defrontar agora o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, após a vitória deste diante do compatriota Bernabé Zapata Miralles, por 6-3 e 7-6 (7-5).

Nuno Borges despede-se, assim, do quadro de singulares do Estoril Open pela segunda vez consecutiva na segunda ronda, depois de há um ano ter sido afastado pelo croata Marin Cilic, o campeão do Open dos Estados Unidos de 2014 que viria a ser semifinalista na terra batida do Estoril.