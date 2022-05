O primeiro troféu a ser atribuído será o de pares, com os dois jovens nortenhos a enfrentar no ‘court’ central, a partir das 13:00, o argentino González, número 32.º do ‘ranking’ mundial de pares, e o sueco Göransson (71.º), na tentativa de se tornarem nos primeiros portugueses a erguer o troféu naquela variante do único torneio português do ATP Tour.

Nuno Borges (127.º) e Francisco Cabral (106.º) derrotaram no sábado, nas meias-finais, o britânico Jamie Murray e o neozelandês Michael Venus, primeiros cabeças de série, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-2 e 6-4, e hoje podem fazer história no Clube de Ténis do Estoril, onde estão a jogar, pela primeira vez, um torneio ATP.

A final de singulares, essa, será discutida entre o norte-americano Frances Tiafoe, que no sábado se impôs ao compatriota Sebastian Korda, e o argentino Sebastián Báez, vencedor do duelo com o espanhol Albert Ramos-Viñolas. O encontro do título está marcado para as 15:30 no ‘court’ central.