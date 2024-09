Mikey Brennan estava a surfar em Shipstern Bluff, uma zona remota a que só se consegue aceder a através de jetski ou de uma caminhada de duas horas, quando foi engolido pelas ondas ao largo da costa da península da Tasmânia.

O especialista em ondas grandes diz que tem sorte em estar vivo depois de ter escapado praticamente ileso ao ser arrastado pelo mar, conta o The Guardian.

O homem de 38 anos, que conhecia o local, foi rebocado para a onda por um jetski antes de perder o controlo e desaparecer de vista quando a onda se abateu sobre ele. "Estou espantado por ainda estar vivo".

"Lembro-me da onda, como se estivesse a entrar na onda e depois a bater num grande degrau, que parecia tão grande, como um daqueles momentos monumentais", disse. "Eu caí com muita força. Não consegui controlar a aterragem".

O surfista tem poucas lembranças do momento em que afundou e ficou confuso quando ressurgiu e foi resgatado, antes de ser levado para o hospital Royal Hobart para fazer exames.

Brennan sofreu apenas contusões nas costelas e uma pequena concussão.

"Fiquei praticamente só com as costelas magoadas. Não parti nada", contou. "Fizeram-me uma TAC e verificaram tudo, e depois estive com a equipa de traumatologia. Só tive uma enorme dor de cabeça e uma pequena concussão, por isso tive muita sorte".