Os tricolores somam atualmente 30 pontos, mais dois do que o seu rival direto na luta pela manutenção no principal escalão do futebol português, o Portimonense, podendo selar a permanência caso vençam o Vizela, este sábado, e os algarvios não derrotem o Rio Ave.

“Temos essa possibilidade [manutenção], é com esse facto que lidamos diariamente para nos prepararmos, motivarmos, transcendermos para realmente concluirmos aquilo que fizemos de positivo esta época. Foi realmente fantástico”, avaliou, na antevisão ao embate marcado para as 15h30.

Pela frente, o Estrela da Amadora terá um adversário já despromovido à II Liga, mas Sérgio Vieira não espera facilidades: “Às vezes, não conseguimos objetivamente dizer se vai ser de uma forma ou outra. O que podemos é dizer o que vai ou não ser a nossa atitude”.

O treinador estrelista atribuiu valor ao opositor que terá pela frente este sábado, assinalando ser “uma equipa que joga bem”.

“Sabemos o que de muito bom esta equipa tem e produziu ao longo da época. Diz respeito precisamente a isso: sabemos que é uma equipa que joga bem, tem boas individualidades e uma ideia assente nesse capítulo de praticar bom futebol em vários espaços do terreno”, apontou.

Sérgio Vieira admitiu ter existido “alguma frustração” da equipa por não ter conseguido vencer os últimos jogos, frente a Rio Ave, Boavista, Farense e Arouca, nos quais esteve, à exceção do encontro ante os algarvios, próximo de garantir os três pontos em disputa.

O treinador dos tricolores anunciou que Miguel Lopes ainda estará indisponível para a partida a realizar no Minho devido a problemas físicos, juntando-se na lista de ausentes a Diogo Fonseca, Gustavo Henrique e Manuel Keliano, todos lesionados.

O Estrela da Amadora, 15.º classificado da I Liga portuguesa, com 30 pontos, defronta o Vizela, 18.º e último, com 22, em desafio marcado para as 15h30 de sábado, no Estádio do FC Vizela e com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.