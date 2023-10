Em Rio Maior, ‘casa’ emprestada do Casa Pia, o avançado Ronaldo Tavares marcou o único golo da partida aos 90+3 minutos, que permite ao Estrela da Amadora regressar aos triunfos no campeonato depois de quatro jogos sem vencer, somando agora oito pontos, no 11.º lugar.

Já o Casa Pia, que não vence há três jogos, somou a segunda derrota consecutiva no campeonato e o terceiro jogo sem marcar, e é 10.º, com nove pontos.