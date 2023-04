Na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Casa Pia, o técnico dos ‘leões’ assumiu que nem sequer viu o ‘clássico’ entre Benfica e FC Porto, na sexta-feira, assim como “a maior parte” dos seus jogadores, porque “tem de custar não estar nessa luta”.

“Temos de olhar para nós. A uma distância tão grande do primeiro classificado, obviamente temos de estar muito frustrados. Agora, vamos deixar de fazer contas. Eu já não faço contas nenhumas. Só aos golos que marcamos e que não sofremos. Só quero vencer o Casa Pia e depois logo se vê”, desabafou Rúben Amorim, na Academia Sporting, em Alcochete.

Para o treinador, se há “pontos positivos” a retirar dos dois pontos perdidos em Barcelos, na quarta-feira, é precisamente o sentimento com que a equipa deixou o relvado.

“Isso sentiu-se logo quando os jogadores desceram as escadas. Só quem não quer vencer é que pode não estar frustrado com o que se passou em Barcelos. Acho que se nota um bocadinho que ainda estou, mas sei claramente onde temos de melhorar, como vamos melhorar e vamos fazê-lo no futuro”, apontou.

O Sporting visita o Casa Pia antes de viajar até Turim, para defrontar a Juventus, nos quartos de final da Liga Europa, mas o treinador não está preocupado com uma eventual falta de empenho dos jogadores no encontro da I Liga, porque, garantiu, “se eles desligarem, não jogam o próximo jogo” e sabem do atual estado de espírito do treinador.

“Se não estiverem bem com o Casa Pia, não vão jogar com a Juventus. Isso é muito claro, e eles já sabem com o que contam. Portanto, não tenho esse medo e eles… Acho que é um bocado notório o meu mal-estar neste momento. Tenho a certeza de que eles não vão facilitar”, argumentou Rúben Amorim.

O Sporting visita o Casa Pia no domingo, em partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio Nacional, em Oeiras, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

A equipa orientada por Rúben Amorim, que não sofre golos há cinco jogos para o campeonato, mas vem de um empate na visita ao Gil Vicente, precisa de vencer para repor em sete pontos a distância para o segundo lugar, ocupado pelo FC Porto, que venceu na sexta-feira, no Estádio da Luz, por 2-1.