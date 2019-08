O país deverá ter de competir com os Países Baixos e com o Chile pela aprovação, assim como com uma alegada proposta conjunta da Dinamarca, Ilhas Faroé, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia.

Ainda não é claro quando é que os EUA irá submeter a sua proposta. A FIFA, a organização mundial para o futebol, ainda não nomeou os organizadores do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023, que recebeu propostas da Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Colômbia, Japão, Nova Zelândia e África do Sul, assim como da Coreia do Sul.

Uma decisão quanto a 2023 é esperada em março do próximo ano. Nessa altura a FIFA estará então disposta a receber propostas quanto à edição de 2027.

Os EUA já organizaram as edições do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 1999 e 2003, com o último a ser decorrente de uma decisão de última hora depois de uma epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave na China ter obrigado à relocalização do torneio.

Esta notícia chega numa fase em que se encontra uma disputa em termos de remuneração entre a seleção nacional de futebol feminino dos EUA e a Federação, com a situação a agravar-se depois de Cordeiro ter dito que as jogadoras terem sido mais bem pagas que os seus colegas masculinos entre 2010 e 2018.