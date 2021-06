Álvaro Morata, aos 100 minutos, e Mikel Oyarzabal, aos 103, selaram, na primeira parte do tempo extra, o triunfo do ‘onze’ de Luis Enrique, que no tempo regulamentar virou de 0-1 para 3-1, mas depois permitiu a igualdade.

Os outros golos espanhóis foram de Pablo Sarabia, aos 38 minutos, César Azpilicueta, aos 57, e Ferran Torres, aos 77, enquanto Pedri, aos 20, na própria baliza, Mislav Orsic, aos 85, e Mario Pasalic, aos 90+2, marcaram para os croatas.

Nos quartos de final, a Espanha vai medir forças com o vencedor do embate de hoje entre França e Suíça, em encontro marcado para sexta-feira, pelas 19:00 locais (17:00 em Lisboa), em São Petersburgo, na Rússia.