Sob o comando do atual selecionador luso, a formação das ‘quinas’ apenas tinha perdido na Suíça (0-2), em 06 de setembro de 2016, na corrida ao Mundial de 2018, e com o Uruguai (1-2), em 30 de junho de 2018, na fase final do campeonato do Mundo.

Portugal sofreu, assim, com Fernando Santos, o primeiro desaire em jogos do Europeu, ao 20.º jogo, depois de sete triunfos na qualificação para o Europeu de 2016, três vitórias e quatro empates na respetiva fase final, suficientes para chegar ao título, e três vitórias e duas igualdades na corrida ao Euro2020.

Com Cristiano Ronaldo, que hoje apontou, de grande penalidade, o seu 95.º pela seleção ‘AA’, Portugal já não perdia em qualificação há mais de sete anos, mais precisamente desde 12 de outubro de 2012, quando caiu na Rússia por 1-0.

Depois desse encontro, a formação das ‘quinas’ também só perdeu em fases de apuramento na receção à Albânia (0-1, em Aveiro), em 07 de setembro de 2014, no que foi a despedida de Paulo Bento, substituído por Fernando Santos, na Suíça e agora na Ucrânia.

No total, o atual selecionador luso soma, em jogos oficiais, 30 vitórias, 12 empates e três derrotas, com 90 golos marcados e 32 sofridos.